Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Emekli öğretmen yetiştirdiği su kabakları ve topladığı atıklarla süs eşyaları üretiyor

        Emekli öğretmen yetiştirdiği su kabakları ve topladığı atıklarla süs eşyaları üretiyor

        BURCU İNANIR KARAGÖZ / EMİN ALPER - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Aliye Zorlu, kendi yetiştirdiği su kabakları ve atık malzemelerle hem evleri süslüyor hem de hobisini kazanca dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Emekli öğretmen yetiştirdiği su kabakları ve topladığı atıklarla süs eşyaları üretiyor

        BURCU İNANIR KARAGÖZ / EMİN ALPER - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Aliye Zorlu, kendi yetiştirdiği su kabakları ve atık malzemelerle hem evleri süslüyor hem de hobisini kazanca dönüştürüyor.

        İlçeye bağlı kırsal Deliballılar Mahallesi'nde doğup büyüyen 58 yaşındaki Zorlu, bir süre nakış öğretmenliği yaptı.

        Daha sonra okul öncesi öğretmenliği eğitimi alan Zorlu, 23 yıllık anaokulu öğretmenliğinin ardından emekli oldu.

        Emeklilikten sonra bir hobi arayışına giren Zorlu bu süreçte su kabağı yetiştirmeye başladı.

        Yetiştirdiği su kabaklarıyla lambalar üreten Zorlu, ayrıca topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle de hediyelik eşya yapıyor.

        REKLAM

        Ürettiklerini satarak hobisini gelire dönüştüren Aliye Zorlu, AA muhabirine unutulmuş kültürleri geleceğe taşımaya çalıştığını anlattı.

        Evini eski eşyalarla adeta yeniden dizdiğini belirten Zorlu, şöyle konuştu:

        "Burası çok eski bir ev ve evimde her şey eskidir. Ben yenileri verip eskileri almayı çok seviyorum. Eskilerin yaşanmışlıkları var. Şu sehpalar, oturduğum şu koltuk çok eski. Yeni televizyon sehpasını verip bir eski televizyon sehpası alıyorum. Şu duvardaki halılar eskilerden hep toplamışımdır çünkü onların çok güzel anıları, yaşanmışlıkları var. Benim için de bunlar çok özel ve güzel şeyler."

        REKLAM

        Zorlu, örgü sepet, ipek kozasından tepsi, gelin çiçeği, süs kabağı, sunum tabağı gibi birçok ürün yaptığını anlattı.

        Çöpe atılan bir örtünün oyasını değerlendirip kolyeye dönüştürdüğünü ifade eden Zorlu, "Beni mutlu ediyor. Yaşanmışlıkları var. Belki anneannelerinin, babaannelerinin, neler gördü bu oya. Çöpe atılıp gidecekti ama şimdi kolye olarak beni süslüyor, güzelleştiriyor." diye konuştu.

        - Su kabağından süs eşyaları yapıyor

        Zorlu, yetiştirdiği su kabağından yaptığı ürünlere değindi.

        Desenleri doğaçlama tasarladığını, kimi tasarımların uzun süre uğraş gerektirdiğini kaydeden Zorlu, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Kabağın desenine, işleme tekniğine bağlı. Mesela Atatürk'ü işlemiştim. O benim için bir ay sürdü. Desenini çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra yakma yaptım, delmesini yaptım. Sonra ışıklandırıyorsunuz, boncuklarını takıyorsunuz. O benim için bir ay sürdü. Tabii ki bunun yanında her gün akşama kadar oturmuyorum. Benim işlerim de var."

        Zorlu, kursa giderek bu işi öğrendiğini, ardından üzerine koyarak devam ettirdiğini belirterek, "Severek yaptığım için onlar bana zor gelmiyor. Hobi artık bir iş gibi oldu. Aynı zamanda ben bundan para da kazanıyorum yavaş yavaş. Seviyorum, sevdiğim için bu işteyim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Spora sağlıklı başlangıç: uzmanlardan çocuk ve gençler için kritik öneriler
        Spora sağlıklı başlangıç: uzmanlardan çocuk ve gençler için kritik öneriler
        Bursa'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da polis ekiplerinden vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi
        Bursa'da polis ekiplerinden vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi
        Bursa'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bursa'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bursa'da yunusun görsel şöleni kamerada
        Bursa'da yunusun görsel şöleni kamerada
        Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
        Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı