Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin "Şu anda üretimimiz 83-84 bin varil günlere doğru gidiyor. Petrolün bu kadar sıkıntılı arz edildiği bir dünyada, elbette ki bu üretimin anlamı çok daha büyük." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin "Şu anda üretimimiz 83-84 bin varil günlere doğru gidiyor. Petrolün bu kadar sıkıntılı arz edildiği bir dünyada, elbette ki bu üretimin anlamı çok daha büyük." dedi.

        AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin adeta can damarı olan Bursa'nın enerji üretim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin son 23-24 yılda 5 kat büyüdüğünü söyledi.

        Türkiye'nin ihracat potansiyeli olan bir ekonomiye sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "Yaklaşık 270 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türkiye'de tabii Bursa'nın çok önemli, ağırlıklı bir yeri var. Biz bu ihracatı, üretimi ve istihdamı desteklemek için enerji altyapısının da benzer şekilde çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Enerjinin ulusal güvenliği ilgilendiren bir yönü olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Dünyada 20 milyon varillik petrol arzında şu anda sıkıntı var, Hürmüz geçişi. Türkiye, kaynaklarını, güzergahları, rotaları çeşitlendirdiği için bundan en az etkilenen, evet, fiyat yönüyle etkileniyoruz çünkü bütün dünyada belirlenen fiyatlar söz konusu ama en azından ülkemizde ne akaryakıtta ne benzinde ne dizelde, diğer alanlarda hiçbir sıkıntı olmadı, doğal gazda, elektrikte. Arz güvenliği, bir ülkenin aslında en önemli unsuru. O anlamda milli güvenliğin bir parçası ve şu anda aslında dünyada büyük bir enerji ve maden savaşı var. Yani etrafımızda var ama dünyanın genelinde de böyle bir mücadelenin olduğunu görüyoruz."

        REKLAM

        Türkiye'nin kullandığı enerjinin neredeyse 3'te 2'sinin ithal edildiğini belirten Bayraktar, bu yüzden ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma, kendi kendine yeten bir ülke olma hedefi taşıdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Bugün içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntıların özüne baktığınızda, Türkiye'nin bir cari açık meselesi var. Yani maalesef Türkiye, 270 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor ama önemli bir miktarda da ithalat yapıyor ve bu ithalat kalemlerinde iki şey öne çıkıyor. Bir tanesi petrol, doğal gaz, enerji ithalatı, diğeri de maden ithalatı, özellikle altın ithalatı. Diğer madenlerde de yani sanayinin ihtiyaç duyduğu madenlerde de ciddi bir ithalat söz konusu. Dolayısıyla bunu nasıl azaltabiliriz ve bu anlamda Türkiye'yi net ihracatçı bir ülke yapabiliriz, bütün arayışımız, bütün mesaimiz, gayretimiz, yani AK Parti iktidarının, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonundaki enerjideki en temel hedefi, bu."

        REKLAM

        - "Gabar'da terörsüz Türkiye'nin ne olduğunun küçük kesitini sunmuş olduk"

        Bakan Bayraktar, 4 milyon hanede yerli doğal gaz kullanıldığını, bu hane sayısının 2026 yılının sonunda 8 milyona yükseleceğini, 2028'de de 17 milyon hanenin ihtiyacının Karadeniz'de üretilen gazla karşılanacağını ifade etti.

        Gabar'da 2021 yılında bulunan petrolün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük keşfi olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Şu anda üretimimiz 83-84 bin varil günlere doğru gidiyor. Petrolün bu kadar sıkıntılı arz edildiği bir dünyada, elbette ki bu üretimin anlamı çok daha büyük. Bu kadar az ithalat yapıyoruz demek oluyor. Yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık bir kaynak, ülkemizde kalıyor demek. Dolayısıyla bu açıdan fevkalade önemli. Gabar'da biz terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin ne olduğunun adeta küçük bir kesitini sunmuş olduk. Gabar, aslında terörle, kanla, gözyaşıyla anılan bir yerdi. O bölge terörden temizlendiğinde neleri getirebileceğimizi, ülkeye ne gibi katkılar sunabileceğimizi gösterdik, hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda. Orada 3 bin 500 genç kardeşimiz, çoğunluğu o bölgenin insanları, istihdam, iş imkanı buldu. Oranın sosyoekonomik yapısına önemli katkısı oldu. Ülkemizin ekonomisine, makroekonomiye katkısı oldu."

        REKLAM

        Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye olarak, daha çok Gabar'a ihtiyacımız var. Karadeniz, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiflere ihtiyacımız var. Türkiye, onun için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir arama faaliyetini gerçekleştiriyor. Gemilerimizden Çağrı Bey sondaj gemimiz, şu anda Somali'de görev yapıyor. Pakistan'da yakın zamanda başlayacağız. Libya'da, Irak'ta yaptığımız çalışmalar, imzaladığımız anlaşmalar var. Bütün hedefimiz, Türkiye'nin mutlak surette bu dışa bağımlılığını bitirebilmek. Bizim için 2035, çok önemli bir tarih. Türkiye'nin dışa bağımlılıkta aşağı doğru gelmesinde önemli bir tarih olacak."

        REKLAM

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Bursa'nın Türkiye'nin en büyük ihracat şehirlerinden biri olduğunu, 20 milyar dolardan fazla ihracat potansiyeliyle istihdama, cari bütçeye katkı sağladığını söyledi.

        Bakanlığın hizmetlerinin kentteki her fabrikada hissedildiğini belirten Gürkan, "Enerji maliyetleri noktasındaki destek, çok önemli bir hale geldi. Özellikle ihracat kategorisinde, maliyet analizine baktığımızda, enerji maliyetleriyle ilgili sizin döneminizde ciddi bir teşvik almış olduk. Çok teşekkür ederiz." dedi.

        Bakan Bayraktar, AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinden önce Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Daha sonra tarihi belediye binasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı ziyaret eden Bayraktar'a, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Leao transferinde sıcak saatler!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Arz güvenliği bir ülkenin aslı...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Arz güvenliği bir ülkenin aslı...
        İnegöl'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        İnegöl'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu
        Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu
        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'den Ekokent açıklaması
        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'den Ekokent açıklaması
        Bakan Bayraktar Bursa'da: İlk durak Valilik oldu
        Bakan Bayraktar Bursa'da: İlk durak Valilik oldu
        Nilüfer'de güzel ahlak şehre taşınıyor
        Nilüfer'de güzel ahlak şehre taşınıyor