Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:AtatürkSpor Kompleksi Matlı
Hakemler: Ozan Ergün, Enes Berk Güçlü, Burak Sami Şad
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Boutrah, Elitin, Soner Aydoğdu (Dk. 62 Eyüp Akcan), Halik Akbunar (Dk. 83 Baker), Lincoln (Dk. 83 Baran Başyiğit), Iheanacho (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül (Dk. 62 Alperen Selvi), Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Doğan Erdoğan (Dk. 82 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Crociata, Hotic (Dk. 62 Bacuna), Afena-Gyan (Dk. 77 Özder Özcan), Arda Çolak (Dk. 46 Tanque)
Gol: Dk. 16 Iheanacho (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 90+4 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.