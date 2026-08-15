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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:AtatürkSpor Kompleksi Matlı

        Hakemler: Ozan Ergün, Enes Berk Güçlü, Burak Sami Şad

        Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Boutrah, Elitin, Soner Aydoğdu (Dk. 62 Eyüp Akcan), Halik Akbunar (Dk. 83 Baker), Lincoln (Dk. 83 Baran Başyiğit), Iheanacho (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

        Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül (Dk. 62 Alperen Selvi), Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Doğan Erdoğan (Dk. 82 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Crociata, Hotic (Dk. 62 Bacuna), Afena-Gyan (Dk. 77 Özder Özcan), Arda Çolak (Dk. 46 Tanque)

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        Gol: Dk. 16 Iheanacho (Bursaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 73 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kart: Dk. 90+4 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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