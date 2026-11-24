Bursa'da 17 yaşındayken antrenman sırasında düşerek başını çarpmasının ardından yaklaşık 6 ay hafıza sorunları yaşayan Görkem Mehmet Bilir (20), futbol hayalinden vazgeçmeyerek antrenörlüğe yöneldi.

Çocukluğundan bu yana futbolcu olmayı isteyen Bilir, 2024 yılında üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve beden eğitimi spor yüksekokulu için düzenlediği özel yetenek sınavlarına hazırlanırken antrenman yaptığı sırada ıslak zeminde kayarak düştü ve başını çarptı.

Geçici hafıza kaybı yaşayan Bilir, yaklaşık 6 ay boyunca günlük yaşamındaki birçok olayı hatırlamakta güçlük çekti. Bu süreçte annesinin desteğiyle yaşamını sürdürmeye çalışan genç, yaşadığı zorluklara rağmen eğitim hedefinden vazgeçmedi.

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Hazırlandığı özel yetenek sınavında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nü kazanan Bilir, eğitimini sürdürürken futbol alanındaki çalışmalarına da devam etti.

Küçükbalıklı Başakspor Kulübü'nde antrenör İsmail Uzbiçer'in yardımcılığını yapan Bilir, şimdi kendi yaşadığı deneyimlerden de güç alarak geleceğin futbolcularını yetiştirmek istiyor.

- "Hiçbir şey hatırlamıyorum"

BANÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bilir, AA muhabirine, ıslak zeminde antrenman yaptığı sırada düşerek başını çarptığını anlattı.

Kazanın ardından yaşananları hatırlamadığını belirten Bilir, şöyle konuştu:

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"Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sürekli kendimi tekrarlıyormuşum, nasıl düştüğümü sormuşum. Hocamı da sürekli tekrar etmişim. O da korkmuş, ambulansı aramışlar. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Geçici hafıza kaybı dendi. Bir gün hastanede kaldım, sonrasında taburcu oldum. Tekrar antrenmanlarıma devam ettim ama yaptığımız çalışmaları karıştırıyordum. Bir bölümü tamamladıktan sonra yeniden aynı bölüme dönüyormuşum. Arkadaşlarımın yardımıyla devam ettim."

Bilir, bu dönemde öz güveninin azaldığını ve sosyal çevre kurmakta da zorlandığını dile getirdi.

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle umutsuzluğa kapıldığını belirten Bilir, annesinin desteği sayesinde hayata tutunduğunu kaydetti.

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- "Ülkemi antrenör olarak temsil etmek istiyorum"

Yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayan Bilir, Küçükbalıklı Başakspor'da antrenör yardımcılığı yaptığını, UEFA C antrenörlük belgesi için başvurduğunu ve yüzme alanında da uzmanlık eğitimi aldığını söyledi.

Bilir, futbol antrenörü İsmail Uzbiçer gibi başarılı olmak istediğini anlatarak, "Ülkemi iyi bir antrenör olarak temsil etmek, başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum." dedi.

- "İçtiği suyu dahi unutuyordu"

Anne Meryem Sevil Bilir de oğlunun yaşadığı kaza sonrası zor günler geçirdiklerini, hafıza sorunları nedeniyle günlük yaşamında sürekli desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.

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Oğlunun güvenliği için büyük endişe yaşadığını belirten anne Bilir, onun yediği yemekleri, günleri, saatleri ve günlük işlerini hatırlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Bilir, oğlunun bazen daha önce yaptığı bir işi yeniden yapmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Unutuyordu. Evi yakacak, kapıyı açık unutacak, dışarıda kalacak, araba çarpacak diye çok korktum. Yediği yemeği, günleri, saati, okul günlerini sürekli hatırlatıyordum ama o bilmiyordu. İçtiği suyu dahi unutuyordu. Bir yere gidip geliyorduk, 'Anne gitmeyecek miyiz?' diyordu. 'Gittik, geldik ya.' diyordum. Bu sefer üzülüyordu, 'Yine mi unuttum?' diyordu."

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Oğlunun üniversiteyi kazanmasının ardından onun yanında olabilmek için işini bırakarak Bursa'dan Bandırma'ya taşındığını aktaran anne Bilir, oğlunun sosyal yaşamını sürdürebilmesi ve bağımsız hareket edebilmesi için destek olduğunu ifade etti.

Bilir, bir süre sonra oğlunun kendi yaşamını sürdürebilecek duruma gelmesiyle Bursa'ya döndüğünü belirterek, onun eğitimine devam etmesinden ve hedeflerine yeniden sarılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.