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        GÜNCELLEME - Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan 3 helikopter ve karadan birçok ekiple müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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