Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yakınındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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