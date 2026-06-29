Yeşilay Bursa Şubesi kısa film ödüllerini kutladı

Yeşilay Bursa Şubesi, Üsküdar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu'nun kısa film yarışmasında alınan ödülleri kutladı.



Yeşilay Bursa Şubesi, Üsküdar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Gençlik ve Bağımsızlık Zirvesi kısa film yarışmasında birincilik ödülü alan Uludağ Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu ve jüri özel ödülünü alan Bursa Teknik Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu için program düzenledi.





Program öncesinde 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla gökyüzüne balon bırakıldı.



Daha sonra derneğin binasında kutlama programı gerçekleştirildi.



Yeşilay Bursa Şube Başkanı Feyza Oğraş, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca belirli bir güne ait bir sorumluluk olmadığını ve her gün, hep birlikte sahip çıkılması gereken toplumsal bir görev olduğunu vurgulamak için bir araya geldiklerini söyledi.





Bağımlılığın yalnızca madde kullanımıyla sınırlı olmadığını belirten Oğraş, şunları kaydetti:



"Gökyüzüne bıraktığımız her balon; bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, umut dolu ve güçlü bir geleceğe olan inancımızın simgesi oldu. Dijital bağımlılık, kumar, tütün, alkol ve diğer davranışsal bağımlılıklar da bireyin, ailenin ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen önemli sorunlardır. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele koruyucu ve önleyici çalışmalar, eğitim, güçlü aile bağları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte yürütülmelidir. Yeşilay Bursa Şubesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bağımlılıklardan arınmış güçlü bir toplum, ancak ortak sorumluluk bilinciyle inşa edilebilir. Her sağlıklı tercih, daha güçlü bir toplumun temelidir."



