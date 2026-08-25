GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü, yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
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