Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü, yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'daki orman yangını kontrol altında Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin kıs...
        Bursa'daki orman yangını kontrol altında Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin kıs...
        Çocukların neden asansörde kaldıkları ortaya çıktı Arıza sanılıyordu, gerçe...
        Çocukların neden asansörde kaldıkları ortaya çıktı Arıza sanılıyordu, gerçe...
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını...Havadan karadan yoğun müdahale başladı Nilüfer ilç...
        Bursa'da orman yangını...Havadan karadan yoğun müdahale başladı Nilüfer ilç...
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor