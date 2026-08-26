GÜNCELLEME - Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi hastaneye götürüldü

UMKE ambulansıyla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı Yaşar K. ile Şükrü D. dağlık alandan çıkarıldı.

Ekipler, bölgeyi tanıyan dağcıların da yardımıyla yürüttükleri çalışma sonucu mahsur kalan Yaşar K. ile Şükrü D'ye ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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