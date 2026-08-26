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        GÜNCELLEME - Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi hastaneye götürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağından dağlık alana doğru yürürken birinin ayağının kırılması sonucu bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:00 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi hastaneye götürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağından dağlık alana doğru yürürken birinin ayağının kırılması sonucu bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü.

        Kaplıkaya Mahallesi'nde dere yatağından dağlık alana yürüyen 2 vatandaştan 75 yaşındaki Yaşar K'nin ayağının kırılması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgeyi tanıyan dağcıların da yardımıyla yürüttükleri çalışma sonucu mahsur kalan Yaşar K. ile Şükrü D'ye ulaştı.

        Bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı Yaşar K. ile Şükrü D. dağlık alandan çıkarıldı.

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        UMKE ambulansıyla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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