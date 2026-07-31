GÜNCELLEME - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Hürriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.



Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz burada. Müdahale ediliyor. Çok şükür şu anda kontrol altında. Halkımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.



Karamehmetoğlu, en küçük yangın anında durumun yetkililere bildirilmesinin vatandaşlık görevi olduğunu sözlerine ekledi.

