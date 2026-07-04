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        GÜNCELLEME - İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

        Bursa'nın İznik ilçesinde göle girdikten sonra kaybolan 2 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:56 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

        Bursa'nın İznik ilçesinde göle girdikten sonra kaybolan 2 kişi ölü bulundu.


        Sölözaltı mevkisinde sabah saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı (19) ve İsmail İmamoğlu (21), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Kadı ve İmamoğlu'nun gözden kaybolduğunu gören sahildeki arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen İznik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler İznik Gölü'nde arama çalışması başlattı.

        Su altında yapılan arama sonucu kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta Kadı ve İmamoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı.

        Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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