Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili, Bursa'da sahne aldı
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi sanatseverlerle buluşturdu.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi sanatseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.
Gecede "Danse Macabre Op. 40", "Piyano Konçertosu G Majör M83", ve "Senfoni No. 40" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konserin sonunda piyanist Gigashvili, şef Deliorman ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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