Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili, Bursa'da sahne aldı

Konserin sonunda piyanist Gigashvili, şef Deliorman ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede "Danse Macabre Op. 40", "Piyano Konçertosu G Majör M83", ve "Senfoni No. 40" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

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