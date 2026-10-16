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        Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili, Bursa'da sahne aldı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili, Bursa'da sahne aldı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi sanatseverlerle buluşturdu.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Cemi'i Can Deliorman ​​​​​​​yönetti.

        Gecede "Danse Macabre Op. 40", "Piyano Konçertosu G Majör M83", ve "Senfoni No. 40" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

        Konserin sonunda piyanist Gigashvili, şef Deliorman ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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