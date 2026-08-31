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        Gürsu'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Gürsu Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, 29 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Gürsu'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Gürsu Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, 29 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri için çeşitli programlar hazırlandı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölende çocuklara çeşitli hediyeler verildi, müzikli eğlenceler ve ikramlar düzenlendi.

        Ailelerin mutluluğuna ortak olan Işık, burada yaptığı konuşmada, toplu sünnet şöleninin ilçede yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

        Şöleni bu yıl da başarıyla tamamladıklarını belirten Işık, "Tam 29 evladımızın ve ailelerinin bu özel gününde yanlarında olduk. Çocuklarımızın vatana, millete hayırlı birer fert olarak yetişmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Müzikli eğlenceler, ikramlar ve konvoyla devam eden program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

        Çocuklarının sünnet törenini gerçekleştiren aileler, organizasyon ve desteklerinden dolayı Gürsu Belediyesi'ne teşekkür etti.

        Programa, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol ile il ve ilçe protokolünden çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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