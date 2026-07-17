Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İklim değişikliğine bağlı doğal afetlere yönelik sigorta çalışmaları DASK'ın gündeminde

        İklim değişikliğine bağlı doğal afetlere yönelik sigorta çalışmaları DASK'ın gündeminde

        SALİHA NUR KÖKSAL - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreteri Balkır Demirkan, DASK'ın kapsamını iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        İklim değişikliğine bağlı doğal afetlere yönelik sigorta çalışmaları DASK'ın gündeminde

        SALİHA NUR KÖKSAL - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreteri Balkır Demirkan, DASK'ın kapsamını iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        "Deprem Risk Yönetiminde İş Birliği Buluşması" için kente gelen Demirkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK istatistiklerine göre konut bakımından Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası oranının yüzde 58, Zorunlu Trafik Sigortası oranının ise otomobil için yüzde 93 olduğunu söyledi.

        Son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin ardından DASK'ın kapsamının genişletilmesi konusunun bir süredir hükümetin gündeminde yer aldığını belirten Demirkan, yeni düzenlemeyle depremin yanı sıra sel veya taşkın niteliğindeki su baskını, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını risklerinin de teminat kapsamına alınmasının öngörüldüğünü aktardı.

        Demirkan, Zorunlu Deprem Sigortası'nın Zorunlu Afet Sigortası'na dönüşmesi için yasa değişikliğini beklediklerini ifade ederek, "Özellikle küresel iklim değişikliği doğal afetlerin adedini artırdı ve etki alanını yükseltti. Mevcut sigorta sistemlerinin kapasiteleri buna yetmiyor. Devletlerin kurduğu DASK benzeri havuzlar, çok daha ön plana çıkıyor. Örneğin geçen yıl Kaliforniya'da çok ciddi bir yangın hadisesi oldu ve 45 milyar dolarlık bir zarar oluştu. Dolayısıyla insanlar sigorta yaptırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

        Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya başta olmak üzere dünyada sigortalamanın gerekliliğinin anlaşıldığını ve bu yüzden devletlerin de artık bu koruma havuzlarını giderek büyüttüğünü aktaran Demirkan, şöyle devam etti:

        "Son 10 yılda ülkemiz deprem dışındaki afet riskleriyle önceki yıllara nazaran daha fazla karşı karşıya kalıyor. Bundan dolayı DASK'ın kapsamının, diğer doğal afetleri de kapsayacak şekilde geliştirilmesine çalışılıyor. Bu yöndeki kanun değişikliği ilgili makamlara sunuldu, TBMM gündemine alınmasını bekliyoruz."

        - "En yüksek sigortalılık oranı fay hattı üzerinde bulunan illerde"

        Demirkan, sigorta oranının yükselmesinde deprem bilincinin ön planda olduğuna dikkati çekerek, "En yüksek sigortalılık oranı deprem fay hattı üzerinde bulunan illerde. Örneğin Malatya, Van, Muş, Bolu, İstanbul ve Bursa gibi sürekli depremle yaşayan illerimizdeki sigortalılık oranı diğer illerimize göre daha yüksek." dedi.

        Geçen yıl merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sigortalama oranında İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova ve Bursa gibi illerde de arttığını, bunu sürdürülebilir kılmanın önemli olduğunu belirten Demirkan, "DASK olarak elbette yüzde 100 sigortalama oranı hedefliyoruz. Bunun için gösterebildiğimiz en büyük çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bölge irtibat ofislerini açmamızdaki temel anlayış da bu." ifadesini kullandı.

        Demirkan, DASK'ın finansal olarak olası Marmara depremine hazır olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "DASK, elindeki fon kapasitesiyle ve reasürans korumasıyla büyük depremleri karşılayacak güçte. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde bunu layıkıyla yerine getirdik. Yaklaşık 9 aylık bir sürede 540 bin dosya için toplam 1,6 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirdik. Olası Marmara Depremi için de yapılan kümülatif çalışmalara göre hazırlıklarımızı yapmış vaziyetteyiz. Kahramanmaraş depremlerinden çıkardığımız en önemli ders olası büyük depremlere hazırlık oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Çocuklar gibi eğlendi
        Çocuklar gibi eğlendi
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı
        Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı
        Bursa'da tır akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı, 1 kişi öldü...
        Bursa'da tır akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı, 1 kişi öldü...
        Eski sevgilisini öldürüp intihara kalkışan sanık, yüzünde kanama olduğunu s...
        Eski sevgilisini öldürüp intihara kalkışan sanık, yüzünde kanama olduğunu s...
        Kömür yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna girdi: 1 ölü, 2 yaralı
        Kömür yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna girdi: 1 ölü, 2 yaralı
        Bisikletiyle polislerin yanına geldi, 20 kat alkollü çıktı, kameraya şarkı...
        Bisikletiyle polislerin yanına geldi, 20 kat alkollü çıktı, kameraya şarkı...
        Yargıtay, 'altınlar kimin?' tartışmasında noktayı koydu 'Düğünde takılar ki...
        Yargıtay, 'altınlar kimin?' tartışmasında noktayı koydu 'Düğünde takılar ki...