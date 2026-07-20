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        İnegöl'de asırlık minare mübadele hatırasını saat kulesi olarak yaşatıyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 yıllık minare, mübadeleyle bölgeye yerleşen muhacirlerin hatırasını günümüzde saat kulesi olarak yaşatmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 09:17 Güncelleme:
        İnegöl'de asırlık minare mübadele hatırasını saat kulesi olarak yaşatıyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 yıllık minare, mübadeleyle bölgeye yerleşen muhacirlerin hatırasını günümüzde saat kulesi olarak yaşatmaya devam ediyor.

        Kurtuluş Savaşı'nın ardından gerçekleştirilen nüfus mübadelesi kapsamında Bulgaristan, Rumeli ve Balkanlar'dan gelen Türklerin yerleştiği Cerrah Mahallesi'nde, o dönem ibadethane bulunmaması üzerine mahalle sakinleri imece usulüyle bir cami inşa etti.

        Uzun yıllar mahalle halkına hizmet veren cami, 1996 yılında ekonomik ömrünü tamamlaması ve yerine yeni bir cami yapılması nedeniyle yıkıldı. Ancak mübadele yıllarının simgesi niteliğindeki tarihi minare, geçmişin izlerini yaşatmak amacıyla koruma altına alınarak dönüştürüldü.

        Yıkılan camiden geriye kalan tek yapı olan tarihi minare, bugün mahallede saat kulesi işleviyle varlığını sürdürüyor.

        Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, yapının mahalle için taşıdığı anlamı vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bu minare, mübadeleyle gelen muhacirlerin Cerrah Mahallesi'ne yerleştikten sonra imece usulüyle yaptıkları caminin minaresidir. Yapıyı köylüler tamamen kendi imkanlarıyla inşa etmiş. 1996'da yeni cami yapılınca eski cami yıkıldı ancak bu minare bir anı olarak bırakıldı. Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip bu yapıyı bugün saat kulesi olarak kullanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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