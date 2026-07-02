İnegöl'de cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında hırsızlık suçundan işlem bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen O.C, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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