Orman Genel Müdürü Karacabey, Orman Yangınları Bilinçlendirme Toplantısı'nda konuştu:

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Hava araçlarımızın bir kere de havadan su atma kapasitesini 462 tona kadar çıkardık. Ülkemiz genelinde orman derinliklerinde hava ve kara araçlarının suyu kısa sürede alıp yangına atabilecekleri 4 bin 852 ayrı noktada yangın havuzları oluşturduk." dedi.



Karacabey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orman Yangınları Bilinçlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen yıllardaki orman yangınlarından sonra fidanlaştırmaların yapıldığını ancak ekosistemin tüm parçalarının oluşması için en iyi ihtimalle 40 ya da 50 yıl geçmesi gerektiğini söyledi.



Orman yangınlarıyla mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleyi 3 başlıkta topladıklarını anlattı.



Karacabey, bunun birincisinin yangın öncesinde yapılan çalışmalar olduğunu belirterek, "İkincisi yangının söndürülmesi, üçüncüsü de yangın sonrası tekrar ağaçlandırma çalışmaları. Bu aşamaların hepsi önemli ama eğer birincisinde başarılı olabilirsek, yangını söndürmekle hiç uğraşmamış olacağız ve sonrasındaki tekrar ağaçlandırma faaliyetlerine de ihtiyaç kalmamış olacak." diye konuştu.



Orman yangınlarının uzun yıllar ortalamasına bakıldığında yüzde 94'ünün insan kaynaklı çıktığını anlatan Karacabey, ihmal ve dikkatsizliklerin büyük yangınlara yol açtığını söyledi.



Karacabey, vatandaşlarla yüz yüze görüşüp yangınlar konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, şimdiye kadar 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 2 milyon vatandaşa ulaştıklarını kaydetti.



Bekir Karacabey, özellikle orman yangınıyla mücadelede kullanacakları hava ve kara aracı sayısını tekrar gözden geçirdiklerini dile getirerek, "İklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yı hazır ettik. Hava araçlarımızın bir kere de havadan su atma kapasitesini 462 tona kadar çıkardık. Ülkemiz genelinde orman derinliklerinde hava ve kara araçlarının suyu kısa sürede alıp yangına atabilecekleri 4 bin 852 ayrı noktada yangın havuzları oluşturduk. Bu havuzların kapasitesi 300 ton ile 3 bin ton arasında değişen büyüklüklerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.



Yangın söndürme mücadelesinde hava araçlarının önemli olduğu ancak kara ekiplerine büyük görev düştüğünün altını çizen Karacabey, şöyle devam etti:





"Dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar sadece hava araçlarıyla söndürülen bir tane yangın yok. Askerlikte denilir ki 'Piyadenin ayağının değmediği yerde savaş kazanılmaz.' Tıpkı bunun gibi orman yangını da bir savaştır ve kara ekibinin ayağının değmediği, kara ekiplerinin ulaşmadığı yerde yangının söndürülmesi mümkün değildir."



Karacabey, orman yangınında alevlerin karşısında adeta göğüs göğse mücadele edenlerin kahraman olduğunu belirterek, "Biz orman kahramanlarının gücünü artırmak maksadıyla 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesiyle de yer ekiplerimizi güçlendirdik. 28 bin personelimiz yaz aylarında sadece orman yangınlarıyla mücadele odaklı çalışıyor." dedi.



- "İHA'yı orman yangınlarını yönetmede kullanan 2 ülkeden biri Türkiye"



Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından yararlandıklarını anlatan Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle İHA'yı dünyada ormanları gözetlemede ve orman yangınlarını yönetmede kullanan 2 ülkeden biri Türkiye. 12'si Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olmak üzere toplam 14 İHA, ormanlarımızı gözetliyor. 1 İHA, 1 dakikada 3,5 milyon hektar orman alanını tarayabiliyor. Kastamonu'dan Hatay'a kadar olan, iç bölgeler de dahil olmak üzere 1 dakika içerisinde tamamını görecek şekilde tarama faaliyetlerini İHA'larla gerçekleştiriyoruz. Dünyada sadece 5 ülkede kullanılan Sayın Cumhurbaşkanımızın 'OTAĞ' ismini verdiği insanlı keşif uçağımızla da anlık olarak gerekli yerlerde orman haritası oluşturuyor, özellikle yangınlar sırasında yangının enerjisinin yüksek olduğu kısımları, ilerleme istikametini ve saha içinde bulunan ekipleri anlık olarak görmemizi sağlayan insanlı keşif uçağımızı da faal hale getirdik."



Karacabey, özellikle yapay zeka destekli karar destek sistemini kullandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bir yerde çıkan orman yangınının ilerleyen süreçlerde hangi noktalara sirayet edebileceğini, meteorolojik veriler, arazi yapısı, orman yapısı gibi hususları ve unsurları göz önünde bulundurarak tahmin edip oradaki sahada çalışan arkadaşlarımıza karar vermede yardımcı olan sistemleri de hayata geçirdik. Orman yollarımızın tamamını navigasyon sistemine dahil ederek, yangın mahalline giden ekiplerin, yangın noktasına hangi yoldan en kısa sürede ulaşabileceklerini gösterir sistemi de uygulamaya geçirdik."



Bursa Valisi Erol Ayyıldız da ormanların korunmasının önemine değinerek, "Ormanlarımız yalnızca doğal zenginliğimiz değil, aynı zamanda çevresel güvenliğimizin, biyolojik çeşitliliğimizin ve gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız sorumluluğun en kıymetli emanetidir." dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ise belediye olarak afetlerle ilgili aldıkları tedbirleri aktardı.



Biba, kırsalda ilk müdahale kapasitesini artırmak için bugüne kadar 355 mahalleye traktör arkası yangın söndürme tankeri dağıttıklarını, bu yıl içinde sayıyı 455 çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.



Konuşmaların ardından Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile Bursa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, orman yangınlarına karşı mücadele ve afet yönetimiyle ilgili sunum yaptı.



Toplantıya çok sayıda muhtar katıldı.

