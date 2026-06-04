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        İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:11 Güncelleme:
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        İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısında tamirat çalışması yapan işçi M.B. (40), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.B, burada tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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