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        Küresel ısınma alarmı: Öğrencilere kritik uyarılar

        Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci odaklı çalışmalarını sürdüren HasTavuk, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı düzenledi. Etkinlikte, yaklaşan COP31 İklim Zirvesi öncesinde iklim krizine dikkat çekildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Küresel ısınma alarmı: Öğrencilere kritik uyarılar

        Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci odaklı çalışmalarını sürdüren HasTavuk, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı düzenledi. Etkinlikte, yaklaşan COP31 İklim Zirvesi öncesinde iklim krizine dikkat çekildi.

        Geleceğin nesillerinde çevre bilincini artırmayı ve ekolojik farkındalık oluşturmayı amaçlayan HasTavuk, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile "Çevre Konferansında bir araya geldi. Programın konuğu Prof. Dr. Nihat Sapan, öğrencilere küresel ısınmanın doğa ve insan hayatı üzerindeki dönüştürücü etkilerini aktardı.

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        Gündelik yaşamdan küresel ölçeğe iklim krizi

        Program boyunca küresel ısınmanın dünya genelindeki sıcaklık artışlarıyla olan doğrudan ilişkisi ele alındı. İklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığı; tarımdan su kaynaklarına, günlük yaşam alışkanlıklarından ekonomik dengelere, sağlıklı beslenmeye kadar hayatın her alanını etkileyen çok boyutlu bir kriz olduğu vurgulandı.

        Prof. Dr. Nihat Sapan, öğrencilere yaptığı sunumda küresel sıcaklık artışlarının yakından takip edilmesinin, çevresel değişimlerin doğru okunmasının ve bireysel farkındalığın önemine dikkat çekti. Bilinçli bireyler yetiştirmenin, ekolojik dengenin korunmasında ilk ve en kritik adım olduğunun altı çizildi.

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        Gözler 920 Kasım'daki COP31 İklim Zirvesi'nde

        Sapan, "Dünyanın iklim krizine karşı yürüttüğü ortak mücadelenin kritik bir dönemece girdiği bu süreçte, 920 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan COP31 İklim Zirvesi de programa konu oldu. Küresel iklim politikalarının, azaltım stratejilerinin ve uluslararası taahhütlerin masaya yatırılacağı zirvenin, küresel ısınma konusunu yeniden dünya gündeminin en üst sıralarına taşıması bekleniyor" dedi.

        HasTavuk, bu tür eğitim ve farkındalık programlarıyla gençlerin iklim değişikliği konusunda bilgi sahibi olmasını desteklerken; çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir sağlıklı bir gelecek vizyonuna sahip nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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