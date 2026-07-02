"Onkoloji Hasta Okulu" kanser hastalarının tedavi sürecine rehberlik ediyor

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi bünyesinde hayata geçirilen "Onkoloji Hasta Okulu"nda kanser hastaları ve yakınlarına hastalık süreci, tedavi yöntemleri, beslenme, psikososyal destek ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uzman kişiler tarafından eğitimler veriliyor.



Bursa'da 31 yıldır kanser hastalarına hizmet veren Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde, yaklaşık 2 ay önce kanser hastalarının tedavi sürecine ilişkin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla "Onkoloji Hasta Okulu" açıldı.



Haftanın bir günü sabahtan akşama kadar süren eğitimlerde hastalar ve yakınları, hekim, diyetisyen, psikolog, onkoloji hemşiresi, sosyal çalışma uzmanı ve manevi destek uzmanları tarafından hastalık süreci, tedavi yöntemleri, beslenme ve psikolojik destek temelli konular hakkında bilgilendiriliyor.



- "Bu okulun gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyoruz"



Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu, özellikle belli yaş gruplarının kanser taramasını geciktirmemesi gerektiğini söyledi.



Kanserin çağın problemi olduğunu belirten Çetin, yeni tanı almış kanser hastaları ve yakınları için onkoloji okulunu açtıklarını kaydetti.



Çetin, hayata geçirilen okulda eğitim verilen hastalardan olumlu geri bildirimler aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Eğitim alan ve almayan hastalarımızı kıyaslama şansı buluyoruz. Eskiden bu yoktu, gayet güzel gidiyor. Doğal olarak kanser hastasını eski sağlığına dönüştürmek imkansız. Yani o hastalık varken imkansız ama tedavi süreçlerinden sonra bunların hepsi tekrar yerine konabilir. Hele hele erken teşhis ise yüzde 100 garantili tedavi ediyoruz ama bütün bunlarda hasta uyumu, hasta yakınlarının uyumu, ailenin uyumu çok kıymetli. Bu okulun gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyoruz."



- "Şimdiye kadar çok olumlu geri bildirimler aldık"



Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Akın, hastanenin 1995'ten beri Bursa ve çevre illerden gelen kanser hastalarına hizmet verdiğini söyledi.



Hastanenin, Türkiye'deki 2 devlet onkoloji hastanesinden biri olduğunu aktaran Akın, kanserin multidisipliner yaklaşım ve ekip çalışması gerektirdiğini vurguladı.



Akın, kanserin sadece hastayı değil, ailesini de ilgilendiren, çok yönlü bir hastalık olduğu için tedavi süresince bilgilendirmeye, desteğe ihtiyaç duyduklarını anlattı.



"Onkoloji Hasta Okulu" uygulamasıyla hastalara bilgilendirmeleri daha sistematik, efektif, etkin bir şekilde sunmayı amaçladıklarını belirten Akın, şöyle konuştu:



"Buradaki amacımız hastalarımıza en güncel, doğru bilgileri vermek. Tedavi takip süresince karşılaşabilecekleri yan etkilerle nasıl başa çıkabileceklerini öğretmek. Tedaviye inançlarını, katkılarını, uyumunu artırmak ve en önemlisi de belki takip, tedavi süresince yalnız olmadıklarını hissettirip bu yolda onlarla beraber yürümek. Şimdiye kadar çok olumlu geri bildirimler aldık. Okulumuzun kurulmasında ve sürdürülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Biz ekip olarak bu işe çok inandık. Gerçekten hastalarımızın da tedaviye inancı arttıkça, psikolojik manevi motivasyonları arttıkça, tedaviye de daha olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."



- "Kafamdaki bütün sorular tek bir eğitimle son buldu"



Tıbbi Onkoloji Sorumlusu Doç. Dr. Fatih Tay da onkolojik tedavilerin diğer branşların tedavilerinden biraz daha farklı olduğunu belirterek, hastalar ile hasta yakınlarının bilgilendirilmelerinin önemine değindi.



Tay, özellikle yoğun geçen tedavi sürecinde hastaların çok fazla soruyla karşılaştığını vurgulayarak, "Bizler de bu tedavi uyumunu artırmak için bu okulu planladık. Onkoloji Okulu şu an çok güzel gidiyor. Hem hastalarda hem de hasta yakınlarında bu eğitimin gerçekten çok ciddi faydalarını görmeye başladık." ifadesini kullandı.



Hastalardan Gönül Denizci (70) de yakın zamanda meme kanseri tanısı aldığını ve hastaneden, eğitimlerden memnun kaldığını söyledi.



İkinci evre lenfoma kanseri tanısı alan 34 yaşındaki Burcu Yeten de babasının da aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Hastanede bütün çalışanlar, herkes gerçekten dört dörtlük. Babamdan dolayı bilgi sahibiydim üstüne bir kat daha bilgi sahibi oldum. Kafamdaki bütün sorular tek bir eğitimle son buldu." dedi.

