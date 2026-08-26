Otoyolda yanan canlı hayvan nakil aracı itfaiye ekiplerince söndürüldü

Aracın yakıt deposunun da bulunduğu sağ alt bölümünden başlayan ve otoyol kenarındaki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle araca ve geniş alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden B.H. idaresindeki canlı hayvan nakil aracının sağ tarafındaki lastiklerden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.

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