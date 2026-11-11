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        Sebze ve meyve tezgahları küle döndü

        Bursa'da bir çiftçiye ait sebze ve meyve satış tezgahları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Sebze ve meyve tezgahları küle döndü

        Bursa'da bir çiftçiye ait sebze ve meyve satış tezgahları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

        Olay, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyalıca yolu üzerinde hem sağda, hem de solda bulunan tezgahlardan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede tüm tezgahı saran alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki zeytinliklere sıçramadan söndürüldü.

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        Yangın sonrası sebze ve meyve satış tezgahları kullanılamaz hale gelerek tamamen küle döndü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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