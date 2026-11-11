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        BGC'den BTSO Başkanı Özer Matlı'ya hayırlı olsun ziyareti

        BGC Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı'yı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Ziyarette Bursa ekonomisi, yerel basının önemi, gazetecilik mesleğinin sorunları ve iki kurum arasındaki köklü iş birliği ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        BGC'den BTSO Başkanı Özer Matlı'ya hayırlı olsun ziyareti

        BGC Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı'yı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Ziyarette Bursa ekonomisi, yerel basının önemi, gazetecilik mesleğinin sorunları ve iki kurum arasındaki köklü iş birliği ele alındı.

        BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, beraberindeki BGC Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BTSO'da 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Matlı'yı kutlayan Kolaylı, yeni dönemde başarılar diledi.

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        Matlı: Hepimizin ortak paydası Bursa

        Ziyarette Bursa ekonomisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, üretim, ticaret ve ihracatın geliştirilmesi için bütün kesimleri kucaklayan, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını söyledi. BTSO'nun yaklaşık 60 bin üyesinin ortak çatısı olduğunu vurgulayan Matlı, seçim sürecindeki farklı görüşlerin geride bırakılarak Bursa'nın geleceğine odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bursa'nın ekonomik gücünün yanı sıra köklü kültürü ve toplumsal dayanışma anlayışıyla da öne çıktığını belirten Matlı, şunları söyledi: "Bursa'mızın bugün ulaştığı noktada bu şehirde yaşayan, çalışan, üreten ve alın teri döken herkesin katkısı var. Farklı yörelerden gelen insanlarımızın kültürlerini ve değerlerini yaşatırken Bursa'ya duydukları aidiyeti güçlendirmeleri, kentimizin en güzel özelliklerinden biri. Derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız da dostluk ve dayanışma bağlarının gelişmesinde önemli sorumluluklar üstleniyor.

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        Biz de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin bütün kesimleriyle güçlü iletişim içerisinde olmayı, sivil toplum kuruluşlarımızın birikiminden yararlanmayı ve Bursa'mıza değer katacak iş birliklerini geliştirmeyi önemsiyoruz. Hepimizin ortak paydası Bursa. Bu şehre emek veren herkesle birlikte daha güçlü bir Bursa için çalışacağız."

        Kolaylı: Güçlü yerel basın Bursa'nın önemli değeridir

        BGC Başkanı Nuri Kolaylı da Bursa'nın köklü gazetecilik geleneği ve güçlü yerel medya kuruluşlarıyla Türkiye'nin önemli basın merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Yerel basının yalnızca gelişmeleri kamuoyuna aktarmakla kalmadığını, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağladığını vurgulayan Kolaylı, doğru ve tarafsız habercilik açısından bilgiye zamanında ve güvenilir biçimde ulaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

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        İş insanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla basın arasındaki sağlıklı iletişimin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağladığını ifade eden Kolaylı, Bursa'nın üretim, sanayi ve ihracat gücünün tanıtılmasında yerel medyanın önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

        BTSO ile BGC arasında köklü iş birliği

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın uzun yıllardır BGC Başarı Ödülleri Yarışması'na sponsor olduğunu hatırlatan Kolaylı, her yıl BGC jürisi tarafından belirlenen başarılı gazetecilerin BTSO'nun katkılarıyla ödüllendirildiğini söyledi.

        Bu desteğin gazetecilik mesleğinin gelişmesine ve başarılı gazetecilerin teşvik edilmesine önemli katkı sağladığını belirten Kolaylı, şöyle konuştu: "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile BGC arasındaki köklü iş birliği, kentimizin iş insanları ile basını arasındaki dayanışmanın güzel bir örneğidir. BTSO'nun uzun yıllardır sürdürdüğü bu anlamlı destek, gazetecilik mesleğine verilen değerin somut bir göstergesidir. Bu değerli iş birliğinin yeni dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz."

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        Kolaylı: gazetecilik meslek yasası önceliğimiz

        Gazetecilik mesleğinin yapısal sorunlarına da değinen Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak önceliklerinin, gazeteciliğin tanımını, mesleki standartlarını, haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen bir Gazetecilik Meslek Yasası'nın hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Özellikle dijital yayıncılığın yaygınlaşmasıyla birlikte meslek etiğinin güçlendirilmesinin ve gazetecilerin haklarının korunmasının daha da önem kazandığını vurgulayan Kolaylı, "Gazetecilik Meslek Yasası, basın özgürlüğünü sınırlayan değil, mesleki standartları güçlendiren, gazetecilerin haklarını koruyan ve toplumun doğru haber alma hakkını güvence altına alan bir anlayışla hazırlanmalıdır. Hedefimiz, gazetecilik mesleğinin saygınlığını ve geleceğini güvence altına alacak çağdaş bir yasal düzenlemeyi ülkemize kazandırmaktır" dedi.

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        Basın kültür sarayı Bursa'nın hizmetinde

        BGC'nin gazetecilerin mesleki haklarını korumaya yönelik çalışmalarının yanı sıra Bursa'nın kültür ve sanat yaşamına da katkı sunduğunu belirten Kolaylı, Ataevler'de bulunan Basın Kültür Sarayı hakkında bilgi verdi. BGC'nin 1997 yılında satın aldığı arsa üzNerinde kat karşılığı inşaat modeliyle hayata geçirilen Basın Kültür Sarayı'nın kentin önemli kültür merkezlerinden biri hâline geldiğini ifade eden Kolaylı, tesiste Bursa Basın Tarihi Müzesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Nilüfer Sahnesi, sergi salonları, BGC Lokali, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi ve çeşitli sosyal alanların bulunduğunu söyledi. BTSO Başkanı Özer Matlı'yı Basın Kültür Sarayı'nı ziyaret etmeye davet eden Kolaylı, "Bursa'nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine ve kentimizin ortak değerleri için yürütülecek çalışmalara destek vermeye hazırız" dedi.

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        İş birliği ve dayanışma vurgusu

        Ziyaret, Bursa'nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik ortak çalışmaların ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı iyi dileklerle sona erdi. Ziyarette BGC Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra başkan yardımcıları Fuat Kars ve İhsan Altıkardeş, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Akhan, Ersin Yıldıran, Hakan Işıkkent, Musa Öztürk, Okan Tuna ve Burhan Kaya ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç yer aldı.

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