Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Uludağ'ın zirvesinde 10 Kasım anması

        Uludağ'ın zirvesinde 10 Kasım anması

        Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAKUT), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Uludağ'ın zirvesine yürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Uludağ'ın zirvesinde 10 Kasım anması

        Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAKUT), 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Uludağ’ın zirvesine yürüdü.

        Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Uludağ’ın zirvesinde anıldı. Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAKUT) üyeleri, 10 Kasım dolayısıyla zirve tırmanışı için yola çıktı. Yürüyüşte ekibe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de eşlik etti.

        Soğuk havaya ve ağır şartlara rağmen tırmanışını gerçekleştiren NAKUT üyeleri, Uludağ’ın zirvesine ulaştı. Ekip, burada bayrak ve pankart açarak Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle andı.

        REKLAM

        Etkinlik hakkında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, "10 Kasım bizim için yalnızca bir yas günü değil, Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyet değerlerine olan sorumluluğumuzu hatırladığımız bir gün. Bugün NAKUT ekibimizle birlikte zorlu bir parkuru aşarak zirveye çıktık. Şartlar ne kadar çetin olursa olsun, onun açtığı yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        BUÜ'de geleceğin veterinerleri beyaz önlüklerini giydi
        BUÜ'de geleceğin veterinerleri beyaz önlüklerini giydi
        Park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücü, trafiği tehli...
        Park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücü, trafiği tehli...
        "Atatürk'ün İzinde Bursa" fotoğraf sergisi açıldı
        "Atatürk'ün İzinde Bursa" fotoğraf sergisi açıldı
        Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da alkollü şahıs ile taksici arasında tekme tokat kavga kamerada Durd...
        Bursa'da alkollü şahıs ile taksici arasında tekme tokat kavga kamerada Durd...
        Sayıştay raporunda İnegöl Belediyesi 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında...
        Sayıştay raporunda İnegöl Belediyesi 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında...