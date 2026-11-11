Uludağ'ın zirvesinde 10 Kasım anması

Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAKUT), 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Uludağ’ın zirvesine yürüdü.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Uludağ’ın zirvesinde anıldı. Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAKUT) üyeleri, 10 Kasım dolayısıyla zirve tırmanışı için yola çıktı. Yürüyüşte ekibe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de eşlik etti.

Soğuk havaya ve ağır şartlara rağmen tırmanışını gerçekleştiren NAKUT üyeleri, Uludağ’ın zirvesine ulaştı. Ekip, burada bayrak ve pankart açarak Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle andı.

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Etkinlik hakkında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, "10 Kasım bizim için yalnızca bir yas günü değil, Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyet değerlerine olan sorumluluğumuzu hatırladığımız bir gün. Bugün NAKUT ekibimizle birlikte zorlu bir parkuru aşarak zirveye çıktık. Şartlar ne kadar çetin olursa olsun, onun açtığı yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.