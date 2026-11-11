Osmangazi Belediyesi'nden parklarda kapsamlı bakım

Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin doğayla iç içe, temiz ve düzenli alanlarda keyifli vakit geçirebilmesi için yeşil alanlardaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçeye kazandırdığı yeni yeşil alanların yanı sıra mevcut parkların da estetik görünümünü korumak için yıl boyunca çalışmalar gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsimsel şartlara bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik müdahalelerde bulunuyor. Bu doğrultuda son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından park alanlarında uzayan çimler, ekipler tarafından özenle biçilirken, çimlerin belirli bir seviyede tutulmasıyla yeşil alanlar daha düzenli bir görünüme kavuştu. Yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşların dinlenme, spor ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiği alanlar daha kullanışlı hale gelirken, zararlı haşerelerin oluşumunun da önüne geçiliyor. Çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına kadar tüm yeşil alanların titizlikle elden geçirilmesiyle parkların doğal güzelliği ve estetik görünümü korunurken, vatandaşların daha temiz ve bakımlı ortamlarda vakit geçirmesine katkı sağlanıyor.

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Ekiplerin yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Osmangazili vatandaşlar ise parkların temiz, düzenli ve bakımlı tutulmasıyla sunulan hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.