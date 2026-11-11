Yıldırım'da gece harekatı

Yıldırım Belediyesi, temizlik hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen gece çalışmalarında 25 personel görev alırken, 3 adet açık kasa kamyonet, 3 adet süpürge makinesi ve 3 adet tanker kullanılıyor. Belirlenen program doğrultusunda cadde ve sokaklar detaylı şekilde temizleniyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar kapsamında, çöp ve atıklar tek tek toplanıyor. Daha sonra ise basınçlı suyla yıkanarak temiz bir görünüme kavuşuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daha temiz ve daha sağlıklı bir kent için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi bir yandan ilçenin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirirken diğer yandan hemşehrilerin yaşam kalitesini artıracak hizmetlerini de aralıksız sürdürüyoruz. Tüm mahallelerde kapsamlı temizlik seferberliği yürütülüyor. Yıldırım'ın dört bir yanında görev yapan ekipler, günün her saati ilçeyi köşe bucak temizliyor. Vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak için temizlik çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürülüyor. Daha yaşanabilir bir Yıldırım için çevre temizliği ve halk sağlığını önceleyen hizmetlerine devam edeceğiz" dedi.