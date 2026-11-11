Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Yıldırım'da gece harekatı

        Yıldırım'da gece harekatı

        Yıldırım Belediyesi, temizlik hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Yıldırım'da gece harekatı

        Yıldırım Belediyesi, temizlik hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen gece çalışmalarında 25 personel görev alırken, 3 adet açık kasa kamyonet, 3 adet süpürge makinesi ve 3 adet tanker kullanılıyor. Belirlenen program doğrultusunda cadde ve sokaklar detaylı şekilde temizleniyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar kapsamında, çöp ve atıklar tek tek toplanıyor. Daha sonra ise basınçlı suyla yıkanarak temiz bir görünüme kavuşuyor.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daha temiz ve daha sağlıklı bir kent için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi bir yandan ilçenin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirirken diğer yandan hemşehrilerin yaşam kalitesini artıracak hizmetlerini de aralıksız sürdürüyoruz. Tüm mahallelerde kapsamlı temizlik seferberliği yürütülüyor. Yıldırım'ın dört bir yanında görev yapan ekipler, günün her saati ilçeyi köşe bucak temizliyor. Vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak için temizlik çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürülüyor. Daha yaşanabilir bir Yıldırım için çevre temizliği ve halk sağlığını önceleyen hizmetlerine devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Dünya Otomotiv Buluşmaları" başladı
        Bursa'da "Dünya Otomotiv Buluşmaları" başladı
        Osmangazi'de Atatürk'ün sofya yılları anıldı
        Osmangazi'de Atatürk'ün sofya yılları anıldı
        Uludağ'ın zirvesinde 10 Kasım anması
        Uludağ'ın zirvesinde 10 Kasım anması
        BUÜ'de geleceğin veterinerleri beyaz önlüklerini giydi
        BUÜ'de geleceğin veterinerleri beyaz önlüklerini giydi
        Park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücü, trafiği tehli...
        Park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücü, trafiği tehli...
        "Atatürk'ün İzinde Bursa" fotoğraf sergisi açıldı
        "Atatürk'ün İzinde Bursa" fotoğraf sergisi açıldı