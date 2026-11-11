Bursa ve çevre illerde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği yapıldı

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Bursa'da, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, 19 Ağustos'taki yangında zarar gören Mudanya Çekrice Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

"Geleceğe nefes dünyaya barış" sloganıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de kent genelindeki 14 farklı noktada toplam 15 bin 500 fidan dikildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2019 yılından bu yana kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

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Eskişehir Orman Bölge Müdür Vekili Veli Altuntaş, etkinlikte, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli emanetlerden biri olduğunu belirterek, ağaçlandırma çalışmalarının doğaya karşı sorumluluğun ve gelecek nesillere duyulan borcun göstergesi olduğunu ifade etti.

Eskişehir'in step iklimine geçiş noktasında bulunması nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarında çeşitli zorluklarla karşılaşıldığını aktaran Altuntaş, Cumhuriyet'in kuruluşunda 225 bin hektar olan orman varlığının bugün 410 bin hektara ulaştığını bildirdi.

Kentte 170 hektarlık alana sahip Türkiye'nin en büyük devlet fidanlığının bulunduğunu belirten Altuntaş, bu yıl yaklaşık 200 farklı türde 6 milyon fidan üreterek Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini kaydetti.

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Altuntaş, etkinlik kapsamında 5 hektarlık alanda 8 bin fidan dikildiğini, kent genelindeki 14 farklı noktada ise toplam 15 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

2026 yılında 718 hektarlık alanda ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışması yürütüleceğini aktaran Altuntaş, yıl boyunca toplam 1 milyon 100 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yeşil Vatan'ın korunmasının gelecek nesillerin önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Altuntaş, etkinliğe katkı sağlayan kurumlara, öğrencilere ve gönüllülere teşekkür etti.

Etkinliğe Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Program, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.

- Bilecik

Bilecik'te, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla geçen yıl 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bilecik-Yenişehir kara yolunda oluşturulan ormana, 1111 çam fidanı dikildi.

Vali Faik Oktay Sözer, organizasyonda yaptığı konuşmada, programda "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla bir araya gelindiğini söyledi.

Dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak kıymetli bir miras olduğunu vurgulayan Sözer, "Fidan dikmek, daha yeşil bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya ve daha güçlü bir gelecek için attığımız önemli bir adımdır." dedi.

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Şehidin babası Ali Ongan da alana oğlunun adının verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Ongan, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi çok mutlu ettiler. Oğlumun adı yaşayacak." ifadesini kullandı.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'ün de katılımcılara hitap ettiği program, fidan dikimiyle sona erdi.

Organizasyona, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, diğer ilgililer ile şehidin annesi Hatice Ongan ve kız kardeşi Ayşe Ongan katıldı.

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- Çanakkale

Çanakkale'deki fidan dikim etkinliği, Radar Tepesi mevkisinde hazırlanan alanda gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak zorunda olduklarını belirterek, "Bu anlamda 2002 yılından bugüne kadar 20 milyon hektarlık orman alanını 23 milyon hektara çıkardık. Yüzde 15 çok büyük bir rakam. Bununla gurur duyuyoruz. Dolayısıyla bu kampanya devam etmeli." dedi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de il merkezi ve ilçelerde 12 farklı noktada 40 hektar alanda 37 bin fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

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Konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Bülent Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

- Yalova

Yalova'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2 hektarlık alana 3 bin 500 fidan dikildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2019 yılından bu yana her yıl 11 Kasım'da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Yalova Üniversitesi Akça Hatun Öğrenci Yurdu bahçesinde yapıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yalova'nın ormancılık açısından Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu belirterek, il topraklarının yaklaşık yüzde 60'ının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

2003-2025 yılları arasında kentte yürütülen ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Usta, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon 587 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, bu çalışmaların yaklaşık 12,3 hektarlık alana karşılık geldiğini ifade etti.

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Orman varlığının önemli bir değer olduğunu vurgulayan Usta, ormanların korunması gerektiğini dile getirdi.

Bu yıl yaz döneminde yaklaşık 4 orman yangını meydana geldiğini ve toplam 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktaran Usta, geçmiş yıllarla kıyaslandığında başarılı bir süreç geçirildiğini belirtti.

Usta, yangınlarla mücadele çalışmalarına katkı sunan orman teşkilatına, iş makinesi bulunan kurumlara, belediyelere, il özel idarelerine, Devlet Su İşlerine (DSİ), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

- Balıkesir

Balıkesir'de kent genelinde 16 farklı noktada 37 bin 350 fidan dikildi.

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"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Ağaçlandırma Günü'nün milletin geniş katılımıyla büyüyen bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarının iklim değişikliğiyle mücadelede somut bir adım olduğunu belirten Ustaoğlu, il genelinde 16 ayrı noktada 384 dekar alanda 37 bin 350 fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Ustaoğlu, Ertuğrul Mahallesi'ndeki ana sahada ise 40 dekar alana 2 bin 100 fidan dikildiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

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Törene, Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra il protokolü, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kütahya

Kütahya'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki ağaç dikim alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk ve İslam kültüründe fidan dikiminin kültürel bir gelenek olduğunu belirtti.

Geleceğe bırakılacak en önemli mirasın yeşil ve temiz bir doğa olduğunu dile getiren Kazez, "Tabii geleceğe de güzel bir miras bırakmak gerekiyor. Yaşanabilir bir çevre, içilebilir bir su, temiz bir doğa bırakmak gerekiyor. Bu şüphesiz çocuklarımıza bırakacağımız en güzel, en büyük mirastır." dedi.

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Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı da etkinlik kapsamında Kütahya genelinde 13 ayrı lokasyonda 10 bin fidan dikiminin gerçekleştirildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler birlikte fidan dikti.