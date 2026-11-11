Park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücü, trafiği tehlikeye attı

Olay, 8 Kasım’da öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki park yerini kaçıran sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptı. Aracını park etmekte zorlanan sürücü, defalarca geri manevra yaparak güzergahı kullanan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.