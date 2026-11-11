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        "Atatürk'ün İzinde Bursa" fotoğraf sergisi açıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa ziyaretlerini ve şehrin tarihi hafızasında bıraktığı izleri mercek altına alan "Atatürk'ün İzinde Bursa" adlı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        "Atatürk'ün İzinde Bursa" fotoğraf sergisi açıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa ziyaretlerini ve şehrin tarihi hafızasında bıraktığı izleri mercek altına alan "Atatürk'ün İzinde Bursa" adlı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluştu.

        Kentin geçmişten günümüze geçirdiği mimari ve kültürel değişimi gözler önüne seren etkinlik, fotoğraf sanatçıları Alican Berber, Neslihan Sağır Çetin ve Turgut Yokuş'un imzalarını taşıyor.

        Sergide, geçmiş dönemin tanığı olan tarihi arşiv kareleri, günümüzde tam olarak aynı açıdan yeniden çekilen güncel fotoğraflarla yan yana getirildi.

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        Bursa'nın görsel hafızasına ışık tutan sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri

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