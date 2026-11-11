"Atatürk'ün İzinde Bursa" fotoğraf sergisi açıldı

Sergide, geçmiş dönemin tanığı olan tarihi arşiv kareleri, günümüzde tam olarak aynı açıdan yeniden çekilen güncel fotoğraflarla yan yana getirildi.

Kentin geçmişten günümüze geçirdiği mimari ve kültürel değişimi gözler önüne seren etkinlik, fotoğraf sanatçıları Alican Berber, Neslihan Sağır Çetin ve Turgut Yokuş'un imzalarını taşıyor.

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