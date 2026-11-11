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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da alkollü şahıs ile taksici arasında tekme tokat kavga kamerada Durduğu taksiciye bıçak çekti, tekme tokat darbedildi

        Bursa'da alkollü şahıs ile taksici arasında tekme tokat kavga kamerada Durduğu taksiciye bıçak çekti, tekme tokat darbedildi

        Bursa'da alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ile taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksicinin karşısındaki şahsı tekme ve tokatlarla darbettiği ve bacağından bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Bursa'da alkollü şahıs ile taksici arasında tekme tokat kavga kamerada Durduğu taksiciye bıçak çekti, tekme tokat darbedildi

        Bursa'da alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ile taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksicinin karşısındaki şahsı tekme ve tokatlarla darbettiği ve bacağından bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. isimli alkollü şahıs ile taksici O.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, araçtan inip K.K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşmek üzere olan şahıs, yanındaki bıçakla taksiciyi bacağından bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, yaralılar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Çarşı Polis Merkezi Amirliğince müdahale edilen olayda 2 şahıs da gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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