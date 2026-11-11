Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 11.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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