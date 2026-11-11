Sayıştay raporunda İnegöl Belediyesi 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında en az bulguyla ilk sırada

Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporlarına göre, nüfusu 50 bin ve üzerindeki 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında en az bulgu İnegöl Belediyesi'nde tespit edildi. İnegöl Belediyesi adına 2 bulgunun yer aldığı raporda, belediyenin mali tablolarına olumlu denetim görüşü verildi.

İnegöl Belediyesi, Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporlarına göre büyükşehir ilçe belediyeleri arasında dikkat çeken bir sonuç elde etti. Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan raporlar üzerinden yapılan karşılaştırmada, nüfusu 50 bin ve üzerindeki 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında en az bulguya sahip belediye İnegöl Belediyesi oldu.

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306 bin nüfuslu İnegöl'de sadece 2 bulgu

306 bin 4 kişilik nüfusuyla büyükşehir ilçeleri arasında önemli bir yere sahip olan İnegöl Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda toplam 2 bulguya yer verildi. İnegöl Belediyesi'nin raporunda yer alan iki bulgunun da denetim görüşünü etkileyen nitelikte olmadığı özellikle dikkat çekti. Sayıştay, belediyenin mali tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiğini değerlendirerek olumlu denetim görüşü verdi. Raporda herhangi bir kamu zararı tespiti veya tazmin hükmü de yer almadı.

Bulgular belediye alacaklarının takibi ve tahsiliyle ilgili

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Sayıştay raporunda yer alan iki bulgu ise belediyenin alacaklarının takip ve tahsil süreçleri ile kira alacaklarına ilişkin hukuki işlemleri kapsıyor. Bunlar; idare alacaklarına ilişkin genel hükümlere göre takip ve tahsilat süreçlerinin etkin olarak işletilmemesi konusu ile kira alacaklarının tahsiline ilişkin hukuki süreçlerin işletilmemesi ve kira sözleşmesi sona eren taşınmazların tahliye işlemlerinin yapılmaması konuları. Söz konusu bulgular, belediyenin mali tablolarının güvenilirliğine ilişkin olumsuz bir denetim görüşü oluşturmazken, belediye alacaklarının takip ve tahsil süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik tespitler olarak raporda yer aldı.

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Başkan Taban: "Bu tablo tüm çalışma arkadaşlarımızın emeğinin sonucudur"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, elde edilen sonucun İnegöl ve İnegöl Belediyesi adına sevindirici olduğunu söyledi. Yapılan her işten, atılan her adımdan emin olduklarını, Sayıştay raporlarının neticesinin de İnegöl Belediyesi'nin ve İnegöl şehrinin doğru yönetildiğini ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Taban, "Bu tablo tüm İnegöl Belediyesi çalışanların da ortak emeğinin sonucudur. Bir yandan; Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları projesi, bir yandan Millet Bahçemiz, yeni yüzme havuzu, kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni şehir stadyumu, yeni meydanlar, yeni kitaphaneler, tarım ve turizm alanında çalışmalar, spor sahaları, üstyapı çalışmaları gibi projelerimiz devam ederken, diğer taraftan mali açıdan belediyemizin başarılı bir dönem geçirmesi asla tesadüf değil. Belediyecilik bir ekip işidir. Ortaya çıkan bu tablo, kurumumuzdaki tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili gayreti, emeği ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmaların neticesidir. Elbette bizim için önemli olan yalnızca denetimlerde ortaya çıkan sonuçlar değil, kamu kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde kullanarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şeffaf, hesap verebilir ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.