Osmangazi'de Atatürk'ün sofya yılları anıldı

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde düzenlediği "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" programıyla andı. Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemin ele alındığı programda, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel bağlarına da dikkat çekildi.

Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) iş birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" programına YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, KIRCAALİSİAD Başkanı Osman Güler, RUMELİSİAD Başkanı Ali Mutlu, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, belgesel yapımcısı Nahide Deniz, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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"Cumhuriyet Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras"

Programın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Atatürk'ü saygı, sevgi, özlem ve minnetle andıklarını belirterek, Cumhuriyet'in gelecek nesillere aktarılması gereken en büyük emanet olduğunu söyledi. Esendemir, "Saat 09.05'te Türk milleti olarak Ata'mıza görevimizi yerine getirdik. Hüzünlendik, acılarımız tazelendi, özlemimizi yeniden hissettik. Ancak gurur verici bir gelişmeye de tanıklık ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesi, 18 ülkede 18 ayrı dilde yayınlanıyor. Bu bize gurur veriyor. Turgut Özakman'ın da dediği gibi ‘Ah şu çılgın Türkler, neler yapabiliyorlar istedikleri zaman ve neler yapacaklar'. Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras. Bu mirası korumak ve kollamak hepimizin temel görevlerinden biri. Biz de vatanımızı severek, daha çok çalışarak bu mirasa sahip çıkacağız. Onun bıraktığı miras bize ışık olacak" ifadelerini kullandı.

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"Sahip çıkmamız gereken en önemli değer Cumhuriyet"

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise 10 Kasım'ın Atatürk'ün fikirlerini, değerlerini ve Cumhuriyet emanetini yeniden hatırlama günü olduğunu kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleriyle zamanın getirdiği değişimle Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini yaşatmanın, Ata'ya borcu ödemenin en kıymetli ve en anlamlı nokta olduğuna değinen Öztürk, Atatürk'ün herkesi eşit paydaşlıkta buluşturduğunu ifade etti. Öztürk, "Bulgaristan Türkleri olarak iki valizle geldiğimiz, hayata sıfırdan başladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar ve değerler çok kıymetli. Bugün kendi değerlerimizi ve bu değerlerle ülkemize hizmet etme, geleceğine katkı koyma fırsatını bizlere verdi. O yüzden sahip çıkmamız gereken en önemli değer Cumhuriyet. Bu anlamda Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a özellikle Balkanlarla ilgili önemli köprüleri kurabilen insanları bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum" dedi. KIRCAALİSİAD Başkanı Osman Güler de Atatürk'ün yalnızca Türk milletinin değil, özgürlük uğruna mücadele eden bütün milletlerin örnek aldığı büyük bir lider olduğunu vurguladı. Güler, "Aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve özlemle anıyoruz. Fikirleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam eden, yeri hala doldurulamayan büyük bir önder. Atatürk, yalnızca bir milleti değiştiren lider değil, bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlığın bütün insanlara örnek olmuş simgesidir" açıklamasında bulundu.

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Atatürk sanat ile yad edildi

Açılış konuşmalarının ardından Rüştü Şentürk şefliğindeki Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarıyla müzik konseri sundu. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise sahnelediği harmandalı ve vals gösterileriyle programa renk kattı. Gecenin devamında, Atatürk'ün 19131915 yılları arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemi, diplomatik ilişkilerini ve tarihi gelişmeleri konu alan "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" belgeseli izleyicilerle buluştu. Gösterimin ardından protokol üyeleri, belgeselin yapımcısı Nahide Deniz'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.