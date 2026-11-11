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        Bursa'da "Dünya Otomotiv Buluşmaları" başladı

        Bursa Organize Sanayi Bölgesinin (BOSB) ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen "Dünya Otomotiv Buluşmaları", 40'ı aşkın ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Bursa'da "Dünya Otomotiv Buluşmaları" başladı

        Bursa Organize Sanayi Bölgesinin (BOSB) ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen "Dünya Otomotiv Buluşmaları", 40'ı aşkın ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü Kümelenme Dairesi Başkanı Canan Ünlü Şahin, küresel otomotiv endüstrisinin tarihindeki en büyük ve en hızlı dönüşümlerden birini yaşadığını söyledi.

        Otomotiv endüstrisinin artık yazılım, yapay zeka, elektrikli araç teknolojileri ve yeşil enerjiyi merkezine alan geniş bir ekosisteme dönüştüğünü belirten Şahin, "Otonom sürüş sistemlerinden mikromobilite çözümlerine kadar geleneksel otomotiv sanayisinin yeni nesil bir akıllı ulaşım mimarisine doğru hızla dönüştüğüne tanıklık ediyoruz." dedi.

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        Bu hızlı değişim sürecinde firmaların daha dijital, yeşil, yenilikçi ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuşması gerektiğini kaydeden Şahin, şunları paylaştı:

        "Dijitalleşme ve sürdürülebilirliği ifade eden bu ikiz dönüşüm küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün de temel kaldıracı haline gelmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve küresel tedarik zincirindeki yeni regülasyonlar artık sadece birer çevreci hedef değil, doğrudan rekabetçiliğin temelini oluşturuyor. Türk otomotiv sektörü ana sanayisiyle, güçlü yan sanayisiyle ve mühendislik kabiliyetiyle bu dönüşüme hızlı adapte olabileceğine inancımız tamdır. Bu dönüşümün başarısı ise şüphesiz ortak hareket etme kabiliyetimize bağlıdır. Bu noktada bizler Bursa OSB Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Kümelenmesini, Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklemeye devam edeceğiz."

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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayinin dönüşümünü hızlandırmaya, işletmelerin kurumsal kapasitesini geliştirmeye ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik destekleri kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Şahin, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Toplantısı'nda alınacak kararlar ve getirilecek düzenlemeler doğrultusunda sektörün ihtiyaç duyacağı destekleri geliştireceklerini ve bu süreçte proaktif rol üstleneceklerini ifade etti.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tuna Arıcı da birlik olarak 1991 yılından beri Türkiye'nin otomotiv ihracatını geliştirme misyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

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        Otomotiv endüstrisinin geçtiğimiz yıl 35,5 milyar dolarlık rekor düzeyde ihracata ulaştığını aktaran Arıcı, "Son 20 yılda tüm sektörler arasında 19 kez ihracat şampiyonu olduk. Ülkemizin ihracatının lokomotifi olmayı sürdürüyoruz. 2026 yılı sonunda da ihracat rekorumuzu geliştirerek liderliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Arıcı, otomotiv endüstrisinin bugüne kadarki başarılarından gurur duyduklarını ancak mevcut seviyeyi yeterli görmediklerini belirterek, katma değeri yüksek ürünlerle sektörün ihracat değerini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Birlik olarak Türk otomotiv endüstrisinin yaşadığı dönüşümün önemli bir parçası olması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve eğitimden inovasyona kadar pek çok alanda verimli işbirlikleri geliştirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Arıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Önümüzdeki dönemde de otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerimizi genişletip güçlendirmeyi hem de yeni faaliyetlerle ihracatımızı bu dönüşüme hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu dönüşüm sürecinde Bursa ve ülke çapındaki sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

        Bursa OSB Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Kümelenmesi Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Şahin'in de konuşma yaptığı programda, paydaş firmalara plaket takdim edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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