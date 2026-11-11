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        BUÜ'de geleceğin veterinerleri beyaz önlüklerini giydi

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, düzenlenen geleneksel törenle beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:57 Güncelleme:
        BUÜ'de geleceğin veterinerleri beyaz önlüklerini giydi

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, düzenlenen geleneksel törenle beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attı.

        BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026-2027 eğitim öğretim yılı geleneksel beyaz önlük giydirme törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, kamu ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, küresel düzlemde yaşanan sarsıntılı dönemlerde ülkelerin en büyük dayanağının nitelikli eğitim almış beşeri sermayesi olduğuna dikkati çekti.

        Üniversitelerin yalnızca birer araştırma birimi olmadığını, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya ve tarımsal-sağlık endüstrilerine yön veren kritik aktörler olduğunu belirten Yılmaz, BUÜ'nün araştırma üniversitesi kimliğiyle ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir konumda yer aldığını ifade etti.

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        Türkiye'nin veteriner hekimliği eğitimindeki köklü ve öncü fakültelerinden biri olan BUÜ Veteriner Fakültesinin öğrencilerini en donanımlı şekilde geleceğe hazırladığını vurgulayan Yılmaz, yeni akademik yılın tüm öğrencilere ve ailelerine başarılar getirmesini diledi.

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik ise Haziran 2010'dan bu yana Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından akredite edilen fakültesinin, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen yeniden değerlendirme ziyareti sonucunda hiçbir majör eksiklik almadan 7 yıllık tam akreditasyon hakkı kazandığını duyurdu.

        Bu başarının güçlü bir kurumsal aidiyetin sonucu olduğunu aktaran Şenlik, beyaz önlüğün bilim, dürüstlük, merhamet ve topluma hizmet etme bilincinin simgesi olduğunu dile getirdi.

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        Törende öğrenciler adına konuşan Veteriner Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Şevval Öz de öğrenci kulüpleri, projeler ve sosyal sorumluluk alanlarında aktif rol almanın mesleki ve kişisel gelişim için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

        Akademik yıl açılış dersini vermesi planlanan ancak İngiltere'deki hava muhalefeti nedeniyle programa katılamayan Royal Veterinary College Dekan Yardımcısı Dr. Sarah Channon'ın gönderdiği görüntülü mesajın izletildiği tören, öğrencilerin önlüklerini giymesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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