Uludağ Enerji'den COP31'de güçlü şebeke ve yeşil finansman vurgusu

Uludağ Enerji, COP31 kapsamında enerji dönüşümünün geleceğinde elektrik dağıtım altyapısının kritik rolüne dikkat çekti. Şirketin 2026 yılında şebeke kapasitesini güçlendirmeyi, altyapıyı modernize etmeyi ve dijitalleşme çalışmalarını geliştirmeyi hedeflediğini belirten Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu, iklim değişikliğine dayanıklı şebekeler ve yeşil finansmanın enerji dönüşümündeki önemini vurguladı. COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Öktem, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda güçlü altyapı yatırımlarının ve uluslararası finansman iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

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10,7 milyar TL'lik yatırım planıyla şebeke altyapısını güçlendiriyor

Uludağ Enerji, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. 80 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla bölgenin enerji altyapısında önemli bir sorumluluk üstlenen şirket, 2026 yılı için yaklaşık 10,7 milyar TL yatırım planlıyor. Bu yatırımlarla şebeke kapasitesinin artırılması, mevcut altyapının yenilenmesi ve modernizasyonu, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve artan bağlantı taleplerinin karşılanması hedefleniyor.

Enerji üretiminde güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların payının artması, elektrik dağıtım şebekelerinin de bu değişime uyum sağlamasını gerektiriyor. Uludağ Enerji, yenilenebilir enerji tesislerinin şebekeye entegrasyonunu destekleyecek altyapı yatırımlarının yanı sıra akıllı şebeke uygulamaları, dijital izleme sistemleri, uzaktan kontrol teknolojileri ve veri temelli operasyon yönetimine odaklanıyor. Şirket, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla hizmet kalitesini artırmayı, arızalara müdahale sürelerini iyileştirmeyi ve kaynakları daha verimli kullanmayı amaçlıyor.

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"Enerji dönüşümünün başarısı, güçlü ve dayanıklı şebeke altyapısıyla mümkün"

Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem, yaptığı konuşmada elektrifikasyona dikkat çekerek şunları söyledi:

"Elektrifikasyon sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş değil esasında; ama hayatın tüm alanında elektriği dahil etmek, fosil kaynakları kullanmamak veya diğer kaynakları kullanmamak, böylece karbon ayak izimizi azaltmak anlamına geliyor. Mesela elektrikli araçlara geçmek, yine yenilenebilir kaynaklardan tüketimi yapıp fosil kaynakları kullanmamak veya günlük hayatımızda, evde de örneğin normal bir ocak yerine elektrikli ocak kullanmak veya doğal gazla ısınmak yerine biraz daha ısı pompalarıyla, elektrikli aletlerle ısınmak gibi. Bunun tabii tamamını yapmak mümkün değil ama ne kadar çok elektrifikasyon yapabilirsek gezegenimizi de o kadar uzun ömürlü bir hale getiririz, amaç bu."

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Uludağ Enerji olarak yatırımların geleceğin enerji sisteminin gereklilikleri de dikkate alarak planlandığını anlatan Öktem, "2026 yılı için hizmet bölgelerimizde şebeke kapasitesini güçlendirmeye, altyapımızı modernize etmeye ve dijital teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları da dağıtım altyapısının dayanıklılığını artırmayı öncelikli konularımızdan biri haline getiriyor" dedi.

"Elektrikli araçlara geçiş için daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor"

Son dönemde artan elektrikli araç satışlarına dikkat çeken Öktem, "Elektrikli şarj istasyonları da bildiğiniz gibi gittikçe daha yoğun bir şekilde kuruluyor. Yine buradan bir örnek vermek gerekirse; sadece bizim bölgemizde, 4 ilimizde şu anda işletmekte olan elektrikli şarj istasyonlarının elektrik çekişi ortalama bir ilin enerji tüketimine ulaşmış durumda. Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi ve veri merkezlerinin (data center) sayısının artması, enerji tüketiminde de önemli bir yükselişe neden oluyor. Data center dediğimiz, yapay zekayı kullanan, yapay zekaya veri üreten veri merkezlerinin de ülkemizde daha sık görünmeye başladıkça enerji tüketimini beslemek için yatırım yapmak gerekiyor" diye konuştu.

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Enerji dönüşümünün finansman boyutunu da göz ardı etmemek gerektiğini vurgulayan Öktem, "Şebeke modernizasyonu ve dijitalleşme gibi uzun vadeli yatırımların sürdürülebilmesi için uluslararası finansman kaynaklarına erişim, yeşil finansman modelleri ve güçlü iş birlikleri büyük önem taşıyor. IFC ve Proparco ile yürüttüğümüz süreçleri de bu açıdan değerli buluyoruz. Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, iklim hedefleriyle uyumlu yatırımların devamlılığı açısından belirleyicidir. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasını, enerji dönüşümünün gerekliliklerini uluslararası platformda değerlendirmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının güçlü şebeke altyapısı, teknoloji ve finansman imkanlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Biz de Uludağ Enerji olarak bu dönüşümün önemli paydaşlarından biri olma sorumluluğuyla yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.