Atatürk Nilüfer'de sevdiği şarkılarla anıldı

Nilüfer Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde "Selanik’ten Anıtkabir’e Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenledi. Golden Horn Brass ve Hamdiye Erol’un sahne aldığı gecede, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sevdiği ezgilerle anıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirdiği konser, Nilüferlileri bir araya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenen konsere Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Sarıbal, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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"Selanik’ten Anıtkabir’e Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konserinde, uluslararası sahnelerde de yer alan Türkiye’nin öncü bakır nefesli topluluklarından Golden Horn Brass ile yurt içi ve yurt dışında birçok ödülün sahibi solist Hamdiye Erol aynı sahneyi paylaştı. Atatürk’ün sevdiği halk ve sanat müziği parçalarını modern bir yorumla icra eden topluluğa, Erol güçlü vokaliyle eşlik etti. Gece boyunca "İzmir’in Kavakları", "Atabarı", "Fikrimin İnce Gülü", "Çemberimde Gül Oya", "Karam" ve "Manastır Türküsü" gibi sevilen eserler dinleyiciyle buluştu. Finalde ise sanatçılar ve salondaki izleyiciler, "Memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

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Konserin sonunda izleyicilerden büyük alkış alan ekibe, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy günün anısına çiçek takdim etti. Nilüfer Belediyesi olarak Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıktıklarını belirten Önsoy, "10 Kasım’da Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, dinlemekten keyif aldığı bu güzel eserlerle anmak hepimiz için çok kıymetliydi. Bize bıraktığı mirası Nilüfer’de kültürle ve sanatla yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gecede emeği geçen sanatçılarımıza ve salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.