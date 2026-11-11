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        Hobi evi yapmak için hurdacıdan aldığı uçak kokpitini çekici ile taşıdı

        BURSA'da Sefa Yamalı, 9 yıldır hurdacıda bekleyen Boeing 747 tipi uçağın kokpit bölümünü, ofis ve hobi evi olarak kullanmak için 200 bin TL'ye satın aldı. Yamalı, kokpiti, vinçle çekicinin arkasına yükleyip, 75 kilometrelik yolculuğun ardından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinin bahçesine yerleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Hobi evi yapmak için hurdacıdan aldığı uçak kokpitini çekici ile taşıdı

        BURSA’da Sefa Yamalı, 9 yıldır hurdacıda bekleyen Boeing 747 tipi uçağın kokpit bölümünü, ofis ve hobi evi olarak kullanmak için 200 bin TL'ye satın aldı. Yamalı, kokpiti, vinçle çekicinin arkasına yükleyip, 75 kilometrelik yolculuğun ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evinin bahçesine yerleştirdi.

        1988 yılından beri hurdacılık yapan Ertan Çoğul, 2017’de İstanbul’dan getirilip Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'Uçak Kafe' yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747’yi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi iptalinin ardından 80 bin TL’ye satın aldı. Uçak, tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrıldı ve TIR’larla Çoğul’un Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’ndeki işletmesine taşındı. Hurda kokpiti 9 yıldır deposunda saklayan Çoğul, yapıyı bahçesinde, ofis ve hobi evi yapımında kullanmak isteyen Sefa Yamalı'ya 200 bin TL'ye sattı. Satışın ardından Sefa Yamalı, uçağın kokpit bölümünü vinçle çekiciye yükletti. Yaklaşık 75 kilometrelik yolculuğun ardından kokpit, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Yamalı’nın evinin bahçesine yerleştirildi.

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        'UZUN ZAMANDIR HAYALİM VARDI'

        Sefa Yamalı, "Bursa’ya uçağı almaya geldik. Uzun zamandır aklımda olan bir hayalimi gerçekleştireceğim. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fotoğraf ve video işleriyle uğraşıyorum. Uçak kokpitini, kendime ait bir ofis ve hobi evi olarak kullanacağım. Bahçemde kendime özel bir alan oluşturup burayı aynı zamanda farklı bir konseptte değerlendirmeyi düşünüyorum. Hayalimdeki bu projeyi hayata geçireceğim. Burası benim için çalışma alanı olacak" dedi.

        'UÇAĞIMIZIN BU KADAR GÜNDEM OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUK'

        Uçağın Türkiye gündemine oturduğunu söyleyen işletme sahibi Ertan Çoğul, "İşletmeme 9 yıl önce bu uçağı aldığımda kendi projelerim vardı. Kardeşim müşteri oldu. Uçağı hurdaya ayırmadan değerlendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek istiyorlardı. Biz, hayallerini gerçekleştirdiği için Sefa kadar mutluyuz. İnşallah, kurulmuş halini de göreceğiz. 10 yıldır buradaydı uçağımız. Uçağımızın bu kadar gündem olacağını hiç düşünmüyorduk. Uçağın videoları çeşitli mecralarda 10 milyonu aşkın izlenme almış. Sefa’nın paylaşımlarını da izledim, 4 milyonu geçmiş. Uçak gündeme oturmuş, biz farkında değiliz. Sefa kardeşimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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