4 katlı apartmanda yangın; daire ve eşyalar küle döndü

Kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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