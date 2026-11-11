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        Bursa'da 2. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Bursa'da 2. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangın saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alıp söndürdü.

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        Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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