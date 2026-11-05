Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Serebral palsili yazar, Bursa'da kitabını okuyan öğrencilerle buluştu

        Serebral palsili yazar, Bursa'da kitabını okuyan öğrencilerle buluştu

        Bursa'da Samanlı Latif Dörtçelik Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yazar Zeynep Büşra Özdamarlar ile çevrim içi okur-yazar buluşmasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Serebral palsili yazar, Bursa'da kitabını okuyan öğrencilerle buluştu

        Bursa'da Samanlı Latif Dörtçelik Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yazar Zeynep Büşra Özdamarlar ile çevrim içi okur-yazar buluşmasında bir araya geldi.

        Öğrenciler, Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası 32 yaşındaki Özdamarlar'ın, kontrol edemediği kaslarından dolayı klavyesine tek parmağıyla dokunabildiği bilgisayarında yazdığı "Suskun" adlı kitabı okudu.

        Okulun konferans salonunda, Türkçe öğretmeni Abdulvahit Koldaş tarafından, engelli bireylere karşı empati, anlayış ve duyarlılık geliştirme, zorluklar karşısında pes etmeme konularında farkındalık kazandırmak için düzenlenen etkinlikte, Özdamarlar, çevrimiçi bağlanarak öğrencilerle görüştü.

        REKLAM

        Ailesinin 6 aylıkken sarılık şikayetiyle hastaneye götürdüğü, 10 yaşında beyin ameliyatı geçiren, 3 ay yoğun bakımda kalan, konuşma yetisini kaybeden, tedavilerle ve ailesinin desteğiyle yeniden yaşama tutunan ve üniversite eğitimini açıktan tamamlayan Özdamarlar, öğrenciler için ilham kaynağı oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Kızılay Haftası programı düzenlend...
        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Kızılay Haftası programı düzenlend...
        Bursa Büyükşehir Belediyesi Gürsu'da 10 kilometrelik yolu yeniledi
        Bursa Büyükşehir Belediyesi Gürsu'da 10 kilometrelik yolu yeniledi
        Bursa'da medya ve kurumsal iletişim işbirliği ele alındı
        Bursa'da medya ve kurumsal iletişim işbirliği ele alındı
        Yenişehir'de çarşı projesine meclisten 13 ret oyu
        Yenişehir'de çarşı projesine meclisten 13 ret oyu
        Polisin gözü önünde drift pahalıya patladı
        Polisin gözü önünde drift pahalıya patladı
        Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren o sürücüye ceza
        Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren o sürücüye ceza