Sultan 1. Murad şehadetinin 637. yılında Bursa'da anıldı

Osmanlı padişahlarından 1. Murad Hüdavendigar Han, şehadetinin 637'nci yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.



1. Murad Hüdavendigar Han için Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'nde bulunan türbesinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen tören sonrasında türbenin önünde nohut ve pilav ikramı yapıldı.



Törene AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Refik Özen, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile vatandaşlar katıldı.

