İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NSR plakalı otomobil ara sokaktan caddeye çıkarken, cadde üzerinde seyreden 16 AUC plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, 16 T plakalı taksiye çarptı. Kazada araçlardan biri hurdaya dönerken, Yıldırım G. yaralandı.

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