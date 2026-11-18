Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'taki ikametten 3 Kasım 2025'te kavga sesleri duyulmuş, vücudunda çok sayıda makas darbesi olan Arzu Khalılova, olay yerine sevk edilen ekiplerce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanık Salican Mehmet de mütalaaya ilişkin "Olayda kendimde değildim, çok pişmanım." dedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını ve avukatının rapor talebinin reddini istedi.

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