Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yoldan geçen araçların önünü kesen bir kadın, otomobillere saldırdı. Yaşanan gerginlik çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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