İnegöl Belediyesi'nin parklarda hayata geçirdiği Güvenli Park Sistemi, güzel bir olaya sahne oldu. Parkta unutulan cüzdanı bulan duyarlı gençler, güvenlik kamerası aracılığıyla belediye ekiplerine ulaşarak cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı.

İnegöl Belediyesi'nin vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmesi amacıyla parklarda uygulamaya aldığı Güvenli Park Sistemi, teknolojinin ve duyarlı vatandaşların iş birliğiyle güzel bir örneğe sahne oldu. Parkta oturan bir vatandaşın bankta unuttuğu cüzdan, bir süre sonra parkta oynayan gençler tarafından bulundu. Parkta güvenlik kamerası bulunduğunu bilen gençler, kameranın önüne geçerek el salladı ve İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezinde görevli personelin dikkatini çekti.

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Kameradan sesli iletişimle gençlere ulaşıldı

Kamera görüntülerini anlık olarak takip eden belediye personeli, sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlerle iletişime geçti. Gençlere bulundukları yerde beklemelerini söyleyen görevli, cüzdanın teslim alınması için zabıta ekiplerini yönlendirdi. Kısa sürede parka ulaşan zabıta ekipleri, cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı.

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güvenli Park Sistemi sayesinde parklar, İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat kameralar aracılığıyla takip ediliyor. Sistem, yalnızca görüntüleme yapmakla kalmayıp çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde ihtiyaç duyulan durumlarda vatandaşlarla anlık iletişim kurulmasına ve ilgili ekiplerin hızla yönlendirilmesine de imkan sağlıyor.

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Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak vakit geçirdiği parklarda uygulanan sistemle, vatandaşların kendilerini daha güvende hissedebilecekleri huzurlu bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, Güvenli Park Sistemi ile çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların parklarda 7/24 gözetim altında, huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.