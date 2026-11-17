Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fenalaşınca dili boğazına kaçan kişi eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir eczaneye gelen 41 yaşındaki M.C, zeytin ağacından düştüğünü ve ağrı kesici almak istediğini söyledi.

Eczane personelinin ağrı kesiciyi uzattığı sırada fenalaşan M.C, yere yığıldı. Bu sırada başını eczanenin tezgahına çarpan kişinin dili boğazına kaçtı.

Eczacı Bekir Bali, M.C'nin boğazına kaçan dilini çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Diline ufak bir müdahale yaptık ve solunum yolunu açtık"

Bekir Bali, gazetecilere yaptığı açıklamada, M.C'nin 3 metre yükseklikteki zeytin ağacından sırt üstü düştüğünü söylediğini anlattı.

Ağrı şikayetiyle eczaneye geldiğini dile getiren Bali, şöyle konuştu:

"Biz ona 'evet geçici olarak bir ağrı kesici verebiliriz ama mutlaka bir ortopedi ya da nöroloji doktoruna görünmeniz gerekir, bir MR, tomografi gibi tetkikler gerekiyor' dedik. O da 'tamam' dedi. Ben de çalışma arkadaşlarıma gerekli ilaçla ilgili talimatı verdim. İlacını veriyorlardı. O sırada birden ses duyduk ve hastamız yere düştü. Kafasını da tezgaha çarptı. Hastanın diline ufak bir müdahale yaptık ve solunum yolunu açtık. Bu sayede 112'yi beklerken hastamız tekrar kendisine geldi. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı."