Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde altyapı ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayından bugüne yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik kanalizasyon hattını yeniledi.

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Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da mevsim normalleriyle birlikte ağırlaşan hava ve zemin şartlarına rağmen, şehrin dört bir yanında altyapı ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

Kanalizasyon hattı yenileniyor

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda, Nilüfer ilçesinin Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi’nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevresel nedenlerle yer yer tıkanıklıkların yaşandığı tespit edilen mevcut kanalizasyon hattı, 300 milimetre çapındaki borularla yenileniyor. Hatta gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin kanalizasyon altyapısı güçlendirilerek daha uzun ömürlü hale getiriliyor. Yapılan çalışmanın bölgenin altyapısına ciddi katkı sağlayacağını belirten Çamlıca Mahallesi Muhtarı Hasan Serçe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya ve çalışan ekiplere teşekkür etti.