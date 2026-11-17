Bursa Büyükşehir Belediyesince, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Atlıçayır Bulvarı'nda 2,5 kilometrelik güzergahta asfalt kaplama çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, nisan-ekim döneminde 90 kilometre asfalt kaplama ve 425 kilometre sathi kaplama gerçekleştirildi. Aynı dönemde 30 kilometreden fazla yeni imar yolu da Bursa'nın ulaşım ağına kazandırıldı.

Kent genelinde yapılan saha taramaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, kasım ayında da yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

REKLAM

Bu kapsamda Atlıçayır Bulvarı'nda 120 bin ton dolgu ve 11 bin ton asfalt kaplama yapıldı. Bulvar üzerinde ayrıca bordür ve tretuvar düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Toplam 14 metre genişliğe sahip, 7 metre gidiş ve 7 metre geliş şeridinden oluşan bulvardaki 2,5 kilometrelik asfaltlama çalışmasının 1 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan 1,5 kilometrelik kesimde ise çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bulvardaki çalışmaların tamamlanmasıyla yol konforunun artacağını belirtti.