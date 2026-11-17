Yıldırım Belediyesi, 'Adım Adım Kadim Yıldırım' projesiyle gençleri ilçenin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturuyor.

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, gençlerin kültürel birikimlerini artırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Adım Adım Kadim Yıldırım' projesi, gençleri kentin köklü tarihi ve manevi mirasıyla buluşturuyor. Zeyniler Camii ve Haziresi'nde başlayan etkinlik; Emir Sultan Camii ve Türbesi, Âşık Yunus Türbesi ile Yeşil Cami ve Türbesi ziyaretlerinin ardından Yıldırım Camii, Türbesi ve Külliyesi ile sona eriyor. Güzergah boyunca tarihi mekanları gezen öğrenciler, ilçenin kültürel ve manevi zenginliklerine ilişkin bilgiler ediniyor. Gençlerde tarih bilincini geliştirmeyi amaçlayan ‘Adım Adım Kadim Yıldırım' programı, yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecek.

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Yıldırım'da gençlere tarih yolculuğu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Yıldırım sahip olduğu tarih ve manevi zenginlikleriyle önemli bir kültür merkezi konumundadır. ‘Adım Adım Kadim Yıldırım' projemizle gençlerimizin bu mirası yerinde tanımalarını sağlıyoruz. Program kapsamında öğrenciler, rehberler eşliğinde Yıldırım'ın tarihi mekanlarını yerinde keşfediyor. Gençlerimizin Yıldırım'ın tarihini öğrenmesi, kültürel değerlerimizi tanıması ve bu mirasa sahip çıkması bizim için çok kıymetli. Gençlerimizi tarihle buluşturan ve kültürel farkındalık oluşturan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.